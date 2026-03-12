TCMB, Mart 2026’da politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu

Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısının ardından mart ayına ait bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kararı belli oldu. Beklentiler doğrultusunda, 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 37'de sabit tutuldu.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), daha önce 2026 yılında Para Politikası Kurulu'nun 12 yerine 8 kez toplanacağını duyurmuştu. Takvime göre yılın ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi.Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Mart 2026 toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı.TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında gerçekleştirilen yılın ikinci PPK toplantısında alınan kararın ardından, para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin önemli mesajlar içeren faiz kararı metni de yayımlandı.Ocak ayındaki PPK toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, yüzde 38'den 100 baz puan düşürülerek yüzde 37 seviyesine indirilmişti.12 Mart 2026 tarihli PPK Kararı'na göre 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tuttu.'Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5'te sabit tutmuştur.Enflasyonun ana eğilimi şubat ayında yataya yakın seyretmiştir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde belirsizlikler artarken, küresel risk iştahında bozulma ve enerji fiyatlarında yükseliş gözlenmiştir. Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır.Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Son dönem gelişmelerin de etkisiyle, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.'ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırıları sebebiyle küresel piyasaları tedirgin etti.Gözler, Merkez Bankası'nın açıklayacağı yeni faiz kararına çevrildi.Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonucun finans piyasaları üzerinde önemli etkiler oluşturması değerlendiriliyor.23 Ocak 2025: Yüzde 4506 Mart 2025: Yüzde 42,520 Mart 2025: Yüzde 42,5 (sabit)17 Nisan 2025: Yüzde 4619 Haziran 2025: Yüzde 46 (sabit)24 Temmuz 2025: Yüzde 4311 Eylül 2025: Yüzde 40,523 Ekim 2025: Yüzde 39,511 Aralık 2025: Yüzde 3822 Ocak 2026: Yüzde 3712 Mart 2026: yüzde 37 (Sabit)22 Nisan 202611 Haziran 202623 Temmuz 202610 Eylül 202622 Ekim 202610 Aralık 2026