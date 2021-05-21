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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
AFYONKARAHİSAR - Pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü

AFYONKARAHİSAR - Pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü

- Yangın çıkan tesisten görüntü - İtfaiye araçlarının gelişi - Yanan bölgeye müdahale edilmesi - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları Afyonkarahisar 'da pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü - Yangında 12 dönümlük alandaki yaklaşık 5 bin ton mısır balyası ile kamış zarar gördüAFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar 'ın Sultandağı ilçesinde, doğadaki lifli atıkların sıkıştırılmasıyla oluşturulan pelet yakıtı üretilen tesiste çıkan yangın söndürüldü.İstasyon Caddesi'nde faaliyet gösteren pelet yakıtı üreten tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda çıkan yangına, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Afyonkarahisar , Konya, Kütahya, Uşak, Burdur ve Isparta'dan gelen itfaiye ekiplerince gece boyunca müdahale edildi.Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Afyonkarahisar Valiliği, Sultandağı Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda 35 itfaiye aracı ile 10 iş makinesinin soğutma çalışmaları devam ediyor.Tesisin 12 dönümlük stok sahasında bulunan yaklaşık 5 bin ton mısır balyası ile kamışın zarar gördüğü bildirildi.
Dün tesisin bahçesindeki mısır balyaları ve kamışların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunmuştu.

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