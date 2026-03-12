Hamaney'in Güncel Durumu Ortaya Çıktı! ABD Saldırısında İran'ın Yeni Lideri De Hedef Oldu

ABD merkezli CNN'e göre, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ABD ve İsrail'in İran'a yönelik bombardımanının ilk gününde ayağının kırılması ve yüzünde oluşan kesikler nedeniyle yaralandı. CNN'e konuşan ve durumdan haberdar olan bir kaynağa göre, ayrıca sol gözünün etrafında morluk bulunduğu ifade edildi.CNN'e göre, daha önce bir İsrailli kaynak da Hamaney'in geçen hafta düzenlenen bir suikast girişiminde yaralandığını söylemişti. Yaralanmasına ilişkin söylentiler günlerdir gündemdeydi.ABD merkezli CNN'in aktardığına göre İran'ın Kıbrıs Büyükelçisi Alireza Salarian, Guardian gazetesine verdiği demeçte Hamaney'in babası Yüksek Lider Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte ailenin diğer beş üyesinin öldürüldüğü aynı hava saldırısında yaralandığını söyledi.İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu Yusuf ise Çarşamba sabahı erken saatlerde Hamaney'in yaralandığını duyduğunu belirterek, devlet bağlantılı İran Öğrenci Haber Ajansı'na (ISNA) verdiği demeçte yeni liderin 'güvende olduğunu ve endişe edilecek bir durum olmadığını' ifade etti.Habere göre İran devlet medyası ve propaganda ağları, Mücteba Hamaney'e ait mevcut az sayıdaki arşiv görüntüsünü yoğun şekilde kullanmaya başladı. Haberde, görüntülerdeki boşlukların ise yapay zeka tarafından üretilen görüntülerle doldurulduğu belirtildi.CNN'e göre Mücteba Hamaney, İran'ın en güçlü kişisi olmadan önce gözlerden uzak bir yaşam sürmesine rağmen babası Ali Hamaney'in onlarca yıl süren liderliği boyunca oluşturduğu geniş etki ağının merkezinde yer aldı.2021 yılında sosyal medyada İranlıların Mücteba Hamaney'i babasının varisi olarak tanıtan posterler dağıttığını gösteren fotoğraflar da paylaşılmıştı.Yeni lider yüksek rütbeli bir din adamı olmamasına rağmen İran Devrim Muhafızları Ordusu ve rejimin ekonomik elitleriyle yakın ilişkileri bulunan bir isim olarak biliniyor. Gözlemciler, onun babası kadar hatta ondan daha katı bir çizgide olduğunu değerlendiriyor.ABD merkezli CNN'e göre babasının yerine geçene kadar İran dışında çok fazla tanınmayan Hamaney, daha önce ABD yetkililerinin de incelemesine konu olmuştu.ABD Hazine Bakanlığı 2019 yılında Mücteba Hamaney'e yaptırım uygulamış ve onu 'babasının istikrarsızlaştırıcı bölgesel emellerini ve baskıcı iç hedeflerini ilerletmek için Devrim Muhafızları ile yakın iş birliği yapmakla' suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın yeni liderini 'kabul edilemez' bir seçim olarak nitelendirerek atamayı onaylamadığını ifade etmişti.