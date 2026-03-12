Play Store’da Yeni Dönem Başladı!

Telefon kullanıcılarının ücretli bir oyun satın alırken yaşadığı en büyük ikilem nihayet tarih oluyor. Bugüne kadar Google Play Store üzerinden ücretli bir oyun almak, çoğu zaman karanlığa kurşun sıkmak anlamına geliyordu.Sadece birkaç ekran görüntüsüne, metin açıklamalarına veya kısa tanıtım videolarına bakarak para harcamak, oyuncuları haklı olarak tereddüde düşürüyordu. Ancak oyun dünyasının merakla takip ettiği GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) 2026 etkinliğinde sahneye çıkan Google, Android ekosistemindeki tüketici alışkanlıklarını kökünden değiştirecek yepyeni bir özelliği resmen duyurdu: “Game Trials” (Oyun Denemeleri).Google'ın “satın almadan önce dene” (try before you buy) mantığıyla geliştirdiği bu yeni sistem, oyunculara ücretli oyunların tam sürümünü hiçbir bedel ödemeden belirli bir süre boyunca test etme imkanı sunuyor. Üstelik bu yenilik, oyun sektöründeki geleneksel “demo” mantığından çok daha pratik ve kusursuz bir altyapıya sahip.Geliştiricilerin oyunlarını sergilemek için mağazaya ayrı ve kısıtlanmış bir demo sürümü yüklemesine gerek kalmıyor; çünkü deneme sürümü doğrudan sistemin Android App Bundle mimarisine entegre ediliyor.Süreç ise son derece basit işliyor: Kullanıcılar, desteklenen bir ücretli oyunun mağaza sayfasındaki yeni “Dene” (Try) butonuna dokunarak oyunun tam sürümüne anında erişim sağlayabiliyor. Geliştiricilerin esnek olarak belirleyebileceği süre (örneğin 60 dakika) boyunca oyunun tüm mekaniklerini, grafiklerini ve hikayesini birinci elden test etme şansı elde ediliyor.Ancak oyuncuların burada dikkat etmesi gereken kritik bir zaman yönetimi detayı bulunuyor: Geri sayım sayacı, oyunu ilk açtığınız anda başlıyor ve uygulamayı kapatıp arka plana atsanız dahi işlemeye devam ediyor. Ayrıca adil bir kullanım için her kullanıcının her oyun başına yalnızca tek bir deneme hakkı bulunuyor.Kaldığınız Yerden Kesintisiz Devam EdinYeni sistemin hem oyuncular hem de geliştiriciler açısından en büyük avantajı, şüphesiz veri kaybı ve “kayıt dosyası” (save) problemi yaşatmaması. Eğer deneme sürenizin sonunda oyun hoşunuza gider ve satın almaya karar verirseniz, deneme sürümündeki tüm ilerlemeniz doğrudan lisanslı tam sürüme aktarılıyor.Yani demodan ana oyuna geçerken en başa dönmek zorunda kalmıyor, maceranıza tam olarak kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Deneme süresi dolduğunda karşınıza çıkan ekran üzerinden ödeme işlemini yapmak, kilidi açmak için yeterli oluyor.Teknoloji devi, GDC 2026'daki sunumunda sadece Game Trials özelliğiyle yetinmedi. Şirket aynı zamanda çapraz platform deneyimini güçlendirmek adına seçili oyunlar için “Bir Kez Al, Her Yerde Oyna” fiyatlandırma modelini de duyurdu. Reigns serisi, OTTTD ve Dungeon Clawler gibi popüler yapımlarda geçerli olacak bu ekosistem hamlesi sayesinde, kullanıcılar tek bir satın alımla oyunun hem mobil hem de PC sürümüne aynı anda sahip olabilecekler.Game Trials özelliği şu an için seçili ücretli mobil oyunlarda kademeli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. Google, bu devrim niteliğindeki özelliğin ilerleyen dönemlerde masaüstü oyuncuları için “Google Play Games on PC” platformuna da genişletileceğini müjdeledi.Hem kullanıcıların tarzına uymayan oyunlara para harcamasını kesin olarak engelleyecek hem de bağımsız geliştiricilerin kaliteli yapımlarını daha güvenle pazarlamasını sağlayacak bu adım, Google Play tarihinin en tüketici dostu hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçti.