İran Bahreyn'de Yakıt Tankerine Saldırdı!

İran ordusunun Bahreyn'deki bir tesisteki yakıt tanklarını hedef alması sonucu yangın çıktı.İran, Körfez ülkelerine yönelik misilleme operasyonlarını sürdürüyor.Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Muharrak Valiliği'ndeki bir tesiste gece saatlerinde yakıt tanklarına saldırı düzenlendiğini açıkladı.Saldırının ardından tesiste yangın çıktığı bildirildi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, olayda ölü veya yaralı olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.