İran Savaşında İsrail’in Bilançosu! Binlerce İsrailli Yaralandı

Siyonist İsrail ordusu, ABD ile İran'a yönelik başlattığı saldırıların yanı sıra Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerini de vurmaya devam ediyor.İsrail, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıda Hizbullah hedeflerinin yok edildiğini bildirdi. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hizbullah'a ait fırlatma rampaları ve silah depolarının yerle bir edildiği iddia edildi.Öte yandan İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Qaaqaait al-Jisr'i hedef aldığı İran tarafından da bir füze ateşlendiğinin tespit edildiği kaydedildi.İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 179 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail ve ABD'nin İran saldırılarını başlattığı 28 Şubat'tan bu yana toplamda 2 bin 745 kişinin yaralandığı aktarıldı.