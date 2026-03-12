Kripto Cüzdanları Hedef Alıyordu! Eski iPhone'lara Kritik Güncelleme

Apple, yeni işletim sistemi sürümlerini çalıştıramayan eski iPhone ve iPad modelleri için güvenlik güncellemeleri yayımlamayı sürdürüyor. Şirket bu kez iOS 16.7.15, iPadOS 16.7.15, iOS 15.8.7 ve iPadOS 15.8.7 sürümlerini kullanıma sundu.Bu güncellemeler, daha yeni iOS sürümlerine geçemeyen cihazlar için hazırlanmış durumda. Apple da açıkça söylüyor: Eski cihaz kullanan herkesin bu güncellemeleri yüklemesi öneriliyor.Apple'ın yayımladığı güvenlik notlarına göre söz konusu güncellemeler, geçen hafta Google tarafından açıklanan “Coruna” adlı gelişmiş exploit kiti ile bağlantılı açıkları kapatıyor.Şirket, bu güvenlik sorunlarının aslında daha önce iOS 16 ve iOS 17 güncellemeleriyle giderildiğini belirtiyor. Ancak yeni sistemlere geçemeyen eski iPhone ve iPad modellerinin de aynı güvenlik düzeltmelerine sahip olması için bu yamalar yayımlandı.Kısacası Apple, eski cihazları tamamen kaderine bırakmış değil. En azından kritik güvenlik açıkları söz konusu olduğunda destek vermeye devam ediyor.Google Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG) tarafından yayımlanan rapor, “Coruna” adlı araç setinin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu.Rapora göre exploit kiti, iOS 13 ile iOS 17.2.1 arasında çalışan iPhone'ları hedef alabiliyordu. İlk kez 2025 yılında tespit edilen bu araç, oldukça karmaşık bir güvenlik açığı zinciri kullanıyor.Daha da dikkat çekici olan ise hedefi. Coruna, özellikle kripto para cüzdanları ve finansal veriler için tasarlanmıştı. Araç setinin 18 farklı kripto uygulamasından cüzdan kimlik bilgilerini çekebildiği belirtiliyor.Araştırmaya göre bu exploit kiti yalnızca siber suçluların değil, aynı zamanda bir gözetim yazılımı sağlayıcısı, bir Rus casusluk grubu ve Çinli bir siber suç örgütü tarafından da kullanıldı.