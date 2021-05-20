Meral Akşener'e Rizelilerden tepki: Burası Rize, laf ettirmeyiz reise

Rize'nin İkizdere ilçesinde taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den destek geldi.



Bölgeye giden Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaştı.



RİZELİLER, ERDOĞAN'A YAPILAN ÇİRKİN BENZETMEYİ KINADI



Rizeliler, yaptıkları yazılamalar ve astıkları pankartlarla hemşehrileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan çirkin benzetmeyi kınadı.



'RİZE, LAF ETTİRMEYİZ REİSE'



Akşener ve İyi Parti'li heyetin konvoyunun güzergahına 'Burası Rize, laf ettirmeyiz reise' pankartı asıldı.



Ayrıca bir tabelaya da Meral Akşener ile İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yüzünün brileştirildiği fotoğraf yapıştırılarak 'İsrail uşağı Meral' yazıldı.









