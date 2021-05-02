Kemal Kılıçdaroğlu: Demirtaş içeride boşu boşuna yatıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım suçundan hapis cezası alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'la ilgili "Niye sahip çıkma gereği duydunuz? Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz" sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, verdiği cevapta HDP'li Selahattin Demirtaş da dahil terör ve casusluk gibi suçlardan yargılanan birçok kişiye haksızlık yapıldığını savundu.



"Demirtaş'a haksızlık yapıldı"



Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar? Bazıları ellerini kollarını sallayarak geziyorlar halen. Gazeteci olarak görüp görmemem değil konu. Selahattin Demirtaş da Osman Kavala da dahil olmak üzere pek çok haksızlık var. Boşu boşuna yatıyorlar içeride."



