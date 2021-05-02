İstanbul Halk Ekmek'ten çivili ekmek!

İBB'ye ait İstanbul Halk Ekmek büfelerinden ekmek alan bir vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı. Yediği ekmeğin içinden çivi çıktı.



Vatandaş sosyal medya'dan böyle sitem etti;



'Yıllardır İstanbul Büyük Şehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim.



İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti.



Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu.



@ekrem_imamoglu dikkatinize sunuyorum.'