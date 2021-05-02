İstanbul Halk Ekmek'ten çivili ekmek!

İBB'ye ait İstanbul Halk Ekmek büfelerinden ekmek alan bir vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı. Yediği ekmeğin içinden çivi çıktı.
İBB'ye ait İstanbul Halk Ekmek büfelerinden ekmek alan bir vatandaş korkunç manzarayla karşılaştı. Yediği ekmeğin içinden çivi çıktı.
Vatandaş sosyal medya'dan böyle sitem etti;
'Yıllardır İstanbul Büyük Şehir Belediyesi / İHE organik ekmek yerim.
İmamoğlu geldikten sonra, o da organik ekmeği çıkarmaya devam etti.
Bugün ekmekten fotoğraftaki çivi çıktı. Ucuz atlattım, ya yutsaydım, en ucuzu diş kırılması olurdu.
@ekrem_imamoglu dikkatinize sunuyorum.'