Yarış kızışıyor! Dev şirketten elektrikli otomobil hamlesi!

İtalya’daki fabrika merkezi olan “Gelecekteki Lamborghini modellerinin ve Sant’Agata Bolognese sahasının karbonsuzlaştırılması için bir yol haritası” hazırladı.



CNBC'nin haberine göre şirket tarafından önümüzdeki 10 yıl, 2020′lerin ikinci yarısında tamamen elektrikli bir otomobil piyasaya sürmeden önce şirketin hibrit modeller üretmeye geçişinin görüleceği belirtildi.



3 AŞAMALI PLAN



Lamborghini’nin Başkanı ve CEO’su Stephan Winkelmann, “Lamborghini’nin elektrikli otomobillere geçiş planı, çevresel etkiyi azaltmaya katkıda bulunmak istediğimizden kaynaklanan yeni planlanmış bir rotadır” dedi.



Lamborghini’nin yol haritası üç aşamadan oluşuyor; Bunlardan ilki, 2021 ve 2022 için... Şirketin bu yıl açıklanacak V12 model serisi ilk aşamada yer alıyor.



İkinci aşamada ise 2024 sonunda hibrite geçiş var. 2023′te Lamborghini ilk hibrit seri üretim arabasını piyasaya sürecek ve 2024′ün sonunda tüm ürün yelpazesi elektrikli hale getirecek. 2025 hedefinde ise karbon emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı planlıyor. Üçüncü ve son aşaması, Lamborghini’nin on yılın ikinci yarısında ilk tam elektrikli Lamborghini’sini piyasaya sürdüğünün görüldüğü aşama olacak.



GERİDE KALDI



Tamamen elektrikli bir model için plan, rakip Ferrari’nin yol haritasının biraz gerisinde görünüyor. Ferrari Başkanı John Elkann, ilk elektrikli aracını 2025 yılında tanıtacağını açıklamıştı.



Öte yandan Honda da 2040'tan itibaren sadece elektrikli otomobil üreteceğini duyurmuştu.