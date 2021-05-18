Memleket Partisi’nin logosu hakkında flaş iddia! Çalıntı mı?

İçişleri Bakanlığı'na sunduğu dilekçeyle, Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni dün (17 Mayıs) resmen kurmuştu. CHP'den istifa etmesinin ardından İnce'ye katılan ve parti sözcülüğüne getirilen Gaye Usluer'in gerçekleştirdiği toplantıda, partinin logosuna da yer verilmişti.







Toplantının hemen ardından Memleket Partisi'nin logosunun çalıntı olduğu, yabancı bir e-ticaret şirketinin logosundan alındığı iddia edildi.



LOGOLAR BİRBİRİNE BENZİYOR



Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ve Memleket Partisi'nin çaldığı iddia edilen logo, uluslararası e-ticaret şirketi ViziNova'naya ait. İki logo arasındaki benzerlik dikkat çekiyor.









Partinin logosunun ortasında nazar boncuğu bulunuyor. Şirketin logosunun ortasında ise kırmızı yuvarlak bir işaret yer alıyor. ViziNova'nın logosunun kenarında 8 işaret varken, parti logosunda bu işaretlerin sayısı 7.



İNCE İDDİALAR HAKKINDA AÇIKLAMA YAPACAK



Gazete Duvar'ın haberine göre, Memleket Partisi Genel Sekreteri Hakkı Akalın, parti logosunun ‘çalıntı' olduğu iddialarını reddetti. Söz konusu logonun ‘bir hikayesi' olduğunu söyleyen Akalın, çalıntı iddialarına parti tanıtım toplantısında Muharrem İnce'nin yanıt vereceğini söyledi.