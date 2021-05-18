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Hindistanlı milletvekilinden koronavirüse karşı inek idrarı tavsiyesi

Hint milletvkeili Thakur, rekor düzeyde ölümlerin yaşandığı ülkede, açıklamasıyla gündem oldu.

Güncel / 18 Mayıs 2021 Salı 14:34
Hindistanlı milletvekilinden koronavirüse karşı inek idrarı tavsiyesi

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerin yaşandığı Hindistan'da, virüsten korunmak için ilginç bir öneri ortaya atıldı.

İneklerin kutsal kabul edildiği Güney Asya ülkesinde, iktidar partisi BJP'nin milletvekili Pragya Thakur, koronavirüsten korunmak için inek idrarı içilmesini tavsiye etti.

'İNEK İDRARI İÇERSENİZ...'
Hindistan basınından Business Today'in aktardığına göre, tartışmalı ifadeleriyle bilinen Thakur, inek idrarının koronavirüsün neden olduğu akciğer enfeksiyonunu iyileştirebileceğini belirtti.

Thakur, 'Her gün yerli bir ineğin idrarını içerseniz, Kovid'in yol açtığı akciğer enfeksiyonu tedavi edilir. Derin ağrılarım var ama her gün inek idrarı içiyorum. Şimdi koronaya karşı ilaç almam gerekmiyor ve koronavirüs değilim.' ifadesini kullandı.

EN YÜKSEK GÜNLÜK ÖLÜM
Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 263 bin 533 koronavirüs vakası ve virüse bağlı 4 bin 329 ölüm kaydedildiğini duyurdu.

Bu verilerin ardından ülkede koronavirüse bağlı can kaybı sayısı, en yüksek seviyeyi gördü.

'İNEK İDRARI HAYAT KURTARIR'
Pragya Thakur, sosyal medyada gündem olan açıklamasının devamında 'İnek idrarı hayat kurtarır.' dedi.

Hint milletvekili, geçen yıl aralık ayında, koronavirüs kaynaklı semptomlar gösterdiği için hastaneye kaldırılmıştı.

2019'da Thakur, inek idrarı ve diğer inek ürünlerinden oluşan bir karışımın yakalandığı kanser hastalığını tedavi ettiğini öne sürmüştü.

'BİLİMSEL KANIT YOK'
Thakur'un açıklaması ilk değil. Bir diğer Hindistanlı politikacı Surendra Nath Singh, inek idrarı içmenin kendisini pandemiden koruduğunu iddia etmiş, söz konusu idrarı soğuk suyla içmeyi tavsiye etmişti.

Hindistan Tıp Derneği Başkanı Doktor JA Jayalal, inek idrarının koronavirüse karşı etkili olduğuna dair bilimsel kanıt bulunmadığını söylemişti.

HindistanMilletvekili


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