Türkiye'de de uygulanan BioNTech aşısında yeni gelişme!

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech-Pfizer aşısının normal buzdolabı koşullarında 1 aya kadar muhafaza edilebileceğini bildirdi.



TAVSİYEDE DEĞİŞİKLİK



EMA, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen "Comirnaty" adlı aşının saklama koşulları hakkındaki tavsiyede değişiklik yapıldığını açıkladı.



Aşıların saklama koşullarına ilişkin ilave çalışma gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, derin dondurucudan çıkartılan açılmamış aşı şişelerinin 2 ile 8 derecede normal buzdolabı koşullarında 5 gün yerine 31 güne kadar muhafaza edilebileceği belirtildi.



BIONTECH-PFIZER AŞISI İÇİN SÖZLEŞME



Açıklamada, aşının depolanması ve taşınmasına sağlanan esnekliğin aşı lojistiğine ve uygulama planlamasına katkıda bulunacağına dikkat çekildi. BioNTech-Pfizer aşısı Aralık 2020'de AB'den onay almış, yıl başında aşının kullanımı başlamıştı. AB'nin opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar dozluk aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.



BAKAN KOCA AÇIKLAMIŞTI



Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin ile gerçekleştirdiği görüşmede Haziran ayı için 30 milyon doz BioNTech aşısı sözü verildiğini belirtti. Bakan Koca, "Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler." ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye getirilmesi planlanan aşılarla ilgili bilgi aktaran Bakan Koca'nın ifadeleri şöyle:



Önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde yeni aşıların gelebileceğini düşünüyorum. Bugüne kadar 4,5 milyon doz BionTech aşı geldi.



'BIONTECH AŞISI İÇİN 30 MİLYON SÖZÜ'



Biz opsiyonel olarak 30 milyona gelecek şekilde anlaşma yapmıştık. Uğur Hoca, Türkiye'ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. 'Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin' dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran'da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz. 10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum. Aşıyı çeşitlendirmek için Ağustos ayından beri yoğun bir gayret içindeyiz. En geç haziran sonu olmak üzere, vatandaşımızı aşılayabileceğimizi söyleyebilirim.



CEO'DAN FLAŞ AÇIKLAMA



Pfizer CEO'su Albert Bourla, aşının herhangi bir yan etki ya da sağlık sorununa yol açmadığını söylerken, yaş, ırk veya cinsiyet gözetmeksizin aynı etkinlik oranını sağladığını belirtti.



MUTASYONA KARŞI ETKİ ORANI AÇIKLANDI



Aşı, son dönemde hızlı yayılan mutasyonlara karşı da test edildi. Buna göre Güney Afrika mutasyonu kapsamında 800 kişinin verileri incelediğinde, aşının hastalığı önlemede yüzde 100 etkili olduğu vurgulandı.



Aşının 12-15 yaş aralığındaki çocuklar arasında da yüzde 100 koruyucu etkiye sahip olduğu ifade ediliyor.



UĞUR ŞAHİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA



Pfizer'la ortak aşı geliştiren BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, güncellenmiş sonuçları değerlendirdi. Yazılı açıklama yapan Şahin, "Elde edilen klinik sonuçlar, aşının yayılmakta olan mutasyonlara karşı etkin bir koruma sağladığını gösteren ilk veriler. Bu sürü bağışıklığı oluşturmak ve pandemiyi bitirmek için kritik bir faktör" ifadelerini kullandı.



