Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan esnafa bir dizi müjde verecek!

Bugün yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından gözler yeniden Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı'na çevrildi.



Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Bakanlar Kurulu'nun bu haftaki ana gündemi ise kademeli olarak normalleşme süreci...



GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! MÜJDEYİ AÇIKLAYACAK!



Son dakika haberine göre; Başkan Erdoğan, bugünkü Kabine Toplantısı sonrası esnafa bir dizi müjde verecek.



Başkan Erdoğan esnafa yönelik destek paketini açıklayacak.



.