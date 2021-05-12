Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

İsrail, Filistinlilere yönelik saldırılarına dozunu artırarak devam ederken, insanlık dışı bu durum tüm dünyanın tepkisini çekti. Özellikle Türkiye'de olaylarla ilgili birçok protesto gösterisi yapılırken, devlet yetkilileri de ikili görüşmelere devam ediyor.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KUVEYTLİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El – Muhammed El – Sabah'la telefonda Filistin'deki gelişmeler hakkında görüştü.