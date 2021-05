AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten İsrail’e tepki: Sebepsiz yere masumları öldürdüler

Irkçılık ve işgal sözlüğü başlığı ile Twitter hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları ifade etti:



YERYÜZÜNDEN SİLMEK İSTİYORLAR



Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir' demek, Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir.



İsrail'de hükümet krizi var, Netenyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, Netenyahu her türlü zalim provoskasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir. Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir.



FİLİSTİNLİLERE SALDIRDI



Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir.



MASUMLARI ÖLDÜRDÜ



Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti' demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir.



FİLİSTİNLİLER SADECE ÖLÜMÜ BEKLESİN DEMEKTİR



Taraflara itidal ve sükünet tavsiye ediyoruz' demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir. İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı' demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir.



ZULME BAHANE UYDURMALI DEMEK



İsrail'in kendini savunma hakkı var' demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir.'