Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki saldırıları sürerken, tepkiler de devam ediyor.



İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Filistin'deki Mescid-i Aksa için bir paylaşım yaptı.



Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.



ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI



Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.



KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:



"Gökten yağmur yağacak renkler



Daha hoş kokacak otlar çiçekler



Ardından bitmeyen mutlu gerçekler



Bir sabah gelecek kardan aydınlık







Vurulup ömrünün ilk baharında



Kanından çiçekler açar yanında



Cümle şehtlerin omuzlarında



Bir sabah gelecek kardan aydınlık"