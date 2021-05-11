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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mescid-i Aksa için seslendirdiği 'Kardan Aydınlık' şiirini yayınladı.

Güncel / 11 Mayıs 2021 Salı 14:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kardan Aydınlık' şiirini okudu

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki saldırıları sürerken, tepkiler de devam ediyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Filistin'deki Mescid-i Aksa için bir paylaşım yaptı.

Altun'un paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seslendirdiği şiir yer aldı.

ŞEHİDİN ÜZERİNDEKİ TÜRK BAYRAĞI VİDEODA YER ALDI

Abdurrahim Karakoç'a ait Kardan Aydınlık isimli şiiri seslendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin yayınlandığı videoda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve şehit olan bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer aldı.

KARDAN AYDINLIK ŞİİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirde şu sözler yer aldı:

"Gökten yağmur yağacak renkler

Daha hoş kokacak otlar çiçekler

Ardından bitmeyen mutlu gerçekler

Bir sabah gelecek kardan aydınlık



Vurulup ömrünün ilk baharında

Kanından çiçekler açar yanında

Cümle şehtlerin omuzlarında

Bir sabah gelecek kardan aydınlık"

FilistinİsrailRecep Tayyip Erdoğan

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