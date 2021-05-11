Bakan Varank'tan The New York Times'a Filistin tepkisi: Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amerikan The New York Times Gazetesi'nin, 'Gazze militanları roket attı ve İsrail polisi, İsrail'i gergin hale getiren ani bir şiddet olayıyla Kudüs'te Filistinli protestocularla savaştı' başlıklı haberine tepki gösterdi.



Mustafa Varank; 'Yazıklar olsun sana! The New York Times Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın. İsrail, tüm dünyanın şahitliğinde masum insanları öldürüyor ve kutsal yerlere saldırıyor. Gerçeği söylemek için tüm Filistinlilerin öldürülmesini bekleyecek misiniz?' diye sordu.







İSRAİL ONLARCA MAZLUMU ŞEHİT ETTİ



İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün akşamdan bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e çıktı.



Gazze'deki yerel kaynaklar, İsrail ordusunun sivillerin ikamet ettiği bir apartmana hava saldırısı düzenlediğini belirtti.



Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hedef alınan apartmanda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Açıklamada, dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.



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İSRAİL ORDUSU TAKVİYE GÖNDERDİ



Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırındaki birliklere takviye gönderildiği aktarıldı.



Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.



Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik 'Surların Muhafızı' adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.