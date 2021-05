Bakan Varank'tan The New York Times'a Filistin tepkisi: Katilleri haklı çıkarmayı ve dünyaya yalan söylemeyi bırakın

İşgalci İsrail her yıl olduğu gibi bu yıl da mübarek Ramazan ayında saldırılarını arttırdı ve Müslümanları hedef aldı. Emperyalistlerin tetikçisi dünya basını ise İsrail vahşetini kınamak yerine mazlum Filistinlileri hedef aldı. Bunlardan bir tanesi de Amerikan The New York Times oldu! The New York Times'ın tepki çeken haberine ise gereken cevabı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank verdi.