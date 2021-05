Yüzyılın işgali: Haklı davayı bilmezsek mücadele edemeyiz!

Siyonist İsrail Filistin'e yönelik işgalini genişletmek için Müslamanlara yönelik alçak saldırılarına hız verdi. Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya saldırılar düzenleyerek savunmasız sivilleri hedef alan işgalciler 300'den fazla Filistinli müslümanı yaraladı.



TÜRKİYE SALDIRILARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ



Siyonist işgale Türkiye'den peş peşe sert tepkiler yükseldi. Başkan Erdoğan İsrail'in terör devleti olduğunu belirterek, 'Kudüs'te Mescid-i Aksa ve Müslümanlara yönelik alçak saldırıların derhal durdurulmasını istiyoruz.' dedi.



Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken ilk kıbleleri, 3 dinin kutsal şehri Kudüs'ten hem üzüntülerini hem öfkelerini artıran haberler aldıklarına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



'SESSİZ KALAN HERKES ZULME ORTAKTIR'



'Zalim İsrail, terör devleti İsrail, mukaddesatlarını korumak, binlerce yıllık evlerine, yurtlarına sahip çıkmak dışında hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki Müslümanlara vahşice ve ahlaksızca saldırmaktadır. Mukaddes şehir Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslüman'ın boynunun borcudur. Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki ibadethanelere ve Müslümanlara yönelik saldırı aynı zamanda bizlere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki saldırının muhatabı oradaki kardeşlerimizle birlikte Mekke'de Kabe'yi tavaf eden, Medine'de Peygamberin Aleyhissalatu Vesselam, huzurunda bulunan her Müslüman'dır. Bu saldırının muhatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan Müslümanların her biridir. Daha da önemlisi 3 dinin kutsallarını barındıran Kudüs'ü vicdansız, ahlaksız, hukuksuz, saygısız saldırılarıyla kirleten zalimlere karşı çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin vazifesidir. İsrail devletinin saldırılarına sessiz kalarak veya kayda değer tavır ortaya koymayarak, dolaylı şekilde destek veren herkes orada yaşanan zulme ortaktır.



İsrail'in Filistin'i adım adım işgali! Türkiye siyonist işgalcilerin katliamlara ve hukuksuzluklara susmadı...

Buradan İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum. Tüm halkı Müslüman olan ülkelere sesleniyorum. Bir olma zamanında, beraber olma zamanında İsrail'in insanlığın ortak kurumlarının kararlarına, temel insan haklarına, uluslararası hukuka ve insana dair her türlü değere aykırı bu eylemleri derhal durdurmaları konusunda çalışmalarıdır. Bu konuda, Türkiye olarak biz üzerimize düşeni yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Dünyada hiçbir insanın uluslararası kurumlara ve kurallara güveni kalmaz. Herkes kendi başının çaresine bakmaya başladığında ortaya çıkacak kaos ve yangın önce bu zulme sessiz kalanları yutacaktır. Unutulmamalıdır ki Kudüs tüm dünyadır, oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır. Kudüs'ü ve Müslümanları koruyamayan bir dünya, kendi kendine ihanet etmiş, kendi kendini imha edecek bombanın pimini çekmiş demektir.'



FİLİSTİN İÇİN KRİTİK TEMASLAR



Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını 'terör' olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.



'YÜZYILIN İŞGALİ: TEK TARAFLI PLANLARIN GÖLGESİNDE FİLİSTİN'



Türkiye'den İsrail'in saldırılarına tepkiler yükselirken İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı hukuksuzluklara ve katliamlara karşı Türkiye'nin duruşunun da yer aldığı 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabına ilişkin bir paylaşım yaptı.



'HAKLI DAVAYI ANLAMADAN MÜCADELE EDEMEYİZ'



Altun, 'Haklı davayı bilmeden idrak edemez, anlamadan mücadele edemeyiz.' ifadelerine yer verdi.



İşte Altun'un o paylaşımı ve sayfa sayfa siyonist işgali anlatan o kitap:



'Filistin'in adım adım nasıl işgal edildiğini, İsrail'in katliamlarını ve hukuksuzluklarını, konunun uluslararası hukuk boyutunu ve Türkiye'nin verdiği mücadeleyi kitap olarak yayınlamıştık. Haklı davayı bilmeden idrak edemez, anlamadan mücadele edemeyiz.'



İlk kez Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda da masada yer alan kitapta, Filistin'in onurlu mücadelesi, İsrail işgalinin süreçleri, yaşanılan uluslararası hukuk ihlalleri, Türkiye'nin Filistin mücadelesine verdiği destek ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortaya koyduğu işgal ile ilhak planı detaylı şekilde ele alınıyor.



Kitapta ayrıca uluslararası kuruluşlar ve devlet başkanlarının söz konusu plan hakkındaki açıklamaları ve Türkiye'nin konuya ilişkin yaklaşımı da bulunuyor.



'KUDÜS'ÜN İSRAİL'E VERİLME PLANI ASLA KABUL EDİLEMEZ'



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kitabın ön sözünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez.' sözleriyle özetlenebilecek Türkiye'nin duruşunun tarihsel bir itiraz ve ikaz olduğunu kaydetti.



Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı bu planın başarısızlığa mahkum olduğunu ve uygulanabilirliğinin bulunmadığını belirten Altun, 'Filistin halkının onlarca yıldır maruz kaldığı acı, işgal ve soykırım politikalarına bu defa izin verilmemelidir. Gerçek bir barış planı ancak uluslararası meşruiyet düzleminde ve Filistin'in haklarının göz önünde bulundurulduğu bir çerçevede gerçekleşebilir.' ifadelerini kullandı.