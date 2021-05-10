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Mescid-i Aksa İmamı saldırıların sebebini açıkladı!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilere yönelik saldırılarına dair yaptığı açıklamada, "Netanyahu bu sabah, Yahudi yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadesini kullandı.

Güncel / 10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
Mescid-i Aksa İmamı saldırıların sebebini açıkladı!

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." dedi.

FİLİSTİNLİLERİN BAŞ VE GÖZLERİ HEDEF ALINDI

Sabri, yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden oruçlu Filistinlilerin baş ve gözlerini hedef aldığını belirtti.

Mescid-i Aksa İmamı, "İsrail güçleri, bu sabah Mescid-i Aksa'da (Binyamin) Netanyahu'nun yerleşimcileri memnun ederek iktidarda kalma çabası için bir katliam yapmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinden itibaren Aksa'da yaşananlara İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967 yılından bugüne kadar şahit olunmadığını aktaran Sabri, söz konusu duruma sessiz kalınamayacağını vurguladı.

305 KİŞİ YARALANDI

İsrail polisi, "Kudüs Günü" bahanesiyle fanatik Yahudilerin olası baskınına karşı Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere müdahale etti. Filistin Kızılayı, en az 305 kişinin yaralandığını duyurdu.

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