CHP'li İBB'nin at skandalı büyüyor! İşi ona havale etmişler!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunu, bu atlardan 224'ünün öldüğünü açıklanması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken flaş bir gelişme yaşandı.



DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin yaptığı açıklamada İBB satın aldığı atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini İBB'nin yapması gerekirken İBB'nin işini CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın yaptığını söyledi.



"İŞİ HAVALE ETTİKLERİ KİŞİ KURUM MEMURU DEĞİL HİÇBİR SORUMLULUĞU YOK"



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürütmesi eleştiriliyor.



DSP Adalar İlçe Başkanı Nail Murat Pekin, atların sevkinin CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a verilmesine tepki gösterdi.



"İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda" diyen Nail Murat Pekin, "Herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok" ifadelerini kullandı.



"İBB, ATLARIN BAKIM VE SAHİPLENDİRME İŞLERİNİ YAPMALIYDI"



Nail Murat Pekin, şunları söyledi:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir kamu kurumu… Bu kurum belli bir kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapıyor. İBB bu atları satın aldıysa, bu atlar ile ilgili tüm bakım ve sahiplendirme işlerini kendi kurumunun birimleri ve memurları eliyle yapmak zorunda. Gerekirse devletin diğer diğer kurumlarından da destek isteyebilir. Hatta yine bir kamu kurumu olan Adalar Belediyesi'nden de destek isteyebilir."



"CHP İLÇE BAŞKANINA BU İŞ HAVALE EDİLMİŞ"



"Burada ise bu konuda herhangi bir vatandaştan yetki yönünden hiçbir farkı olmayan CHP ilçe başkanına bu iş havale edilmiş. İşte sorun burada. İşi havale ettikleri kişi kurum memuru değil. Hiçbir sorumluluğu yok. Bir örnek vermek gerekirse, Adalar ilçesinde tapu satışlarını yapma yetkisini AK Parti ilçe başkanına bırakmak gibi bir şey. Olacak iş değil. Yaşanan süreci hep beraber gördük. Bütün bir sene bırakın Adalıları, hayvan hakları derneklerinin yetkililerinin ahırlara girip durum hakkında bilgi edinmesi dahi CHP ilçe başkanının talimatı var denilerek engellendi. Atları sahiplenen diye açıklanan kişilerin, savcılıklara, 'Biz CHP ilçe başkanı ile muhatap olduk' diye beyanda bulunduklarına dair bilgiler geliyor."



"Bence burada hesap sorulması gerekenler, bu işi kamu kurumu yetkisinden alarak, yasal olarak CHP ilçe başkanı sıfatından başka bir yetkisi ve görevi olmayan bir kişiye havale edenlerdir..."



ATLARIN SEVKİNİ ALİ ERCAN AKPOLAT SAĞLADI



Sabah'ın haberine göre, CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atların Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü bildirildi.



Akpolat'ın, Adalar ilçesindeki atların bulunduğu alanlarda bulunması ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla fotoğraf çekmesi dikkat çekiyor.



"AYANİKOLA MEVKİSİNDE BULUNAN ATLARIMIZ GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"



Ali Ercan Akpolat'ın 18 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Dün itibarıyla Ayanikola mevkisinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait atlarımız güzel bir çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Her zamanki gibi emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"



"ATLARIMIZ, GEZİNTİ ALANLARINA KAVUŞTULAR"



Ali Ercan Akpolat'ın 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Büyükada, İSPARK Tesisleri'nde 14 Blok'ta bulunan atlarımız, güzel çalışma neticesinde gezinti alanlarına kavuştular. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler"



"ATLAR GERÇEK HAYVANSEVERLERLE SAHİPLENDİRİLENE KADAR HİZMETE DEVAM"



Ali Ercan Akpolat'ın 13 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşım şöyle: "Atlar gerçek hayvanseverlerle buluşana (sahiplendirilene) kadar bıkmadan,yorulmadan hizmete devam. Bu arada en büyük teşekkürü hakeden emekçi kardeşlerimle bir fotoğraf çektirdik. Tabi ki sosyal mesafeyi koruyarak"



AKPOLAT, ATLARLA ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFLARI KALDIRDI



Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın kayıp olduğunun ortaya çıkmasının ardından sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki şahsi hesabından atlarla birlikte çekildiği fotoğraflarını silmesi dikkat çekti.







ADALAR İLÇESİNDEKİ ATLARIN SAHİPLENDİRİLMESİ İÇİN İBB YÖNETİMİNE YETKİ VERİLMİŞTİ



Adalar'da fayton hizmetinde kullanılan atlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alınan karar ile satın alınmıştı. Söz konusu atların kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yetiştirici birlikler başta olmak üzere uygun yerlere sahiplendirilmesi için İBB yönetimine yetki verilmişti. CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı atlarla ilgilenmesi dikkat çekici bulunmuştu.



CHP ADALAR İLÇE BAŞKANI VE ADALAR BELEDİYESİ VETERİNERİ YOĞUN İRTİBATI BULUNUYOR



CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı 978 atın Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüttüğü, Ali Ercan Akpolat'ın Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu ifade ediliyor.







İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ; ADALAR BELEDİYESİ'NE İKİ DEFA BASKINDA BULUNDU



Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'ün hayvanların bakımı ve tedavisinde kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle Adalar Belediyesi'nin iki defa baskına uğradığı bildirildi.



ADALAR BELEDİYESİ VETERİNERİ MUSTAFA ÜN'ÜN KAYIT DIŞI İLAÇLAR KULLANDI



İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün, kayıt dışı ilaç kullandığı gerekçesiyle 2019 yılı sonu ve 2020 Mart ayında Adalar Belediyesi Veteriner Hizmetleri'ne baskın düzenlediği öğrenildi.



