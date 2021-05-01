İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önce sabır, sonra bayram...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki Güvenik Toplantısı'nda tam kapanma ile ilgili önemli açıklamalrda bulundu. Bakan Soylu, 17 gün boyunca tam kapanma kurallarına uyum gösterilmesinin önemine dikkat çekti, 'Tedbirlere uyalım, çocuklarıız okula rahat gitsinler.' dedi. Soylu, kapanma sürecini sabote eden yalanlara da sert çıktı, '1.5 yıldan beri çocuklar okula gidemiyor, camilerde saf düzenimiz değişti. Bunun hala tezviratını yapanlar var. Yapmayın artık ya...' dedi.



Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:



'VATANDAŞLARIMIZIN YÜZDE 95'İ EVLERİNE KAPANMIŞTIR



Vatandaşlarımız büyük oranda kurallara uydu. Israr edenlere gerekli işlemler gerçekleştirildi. Televizyonlara, gazetelere ufak bir sitemimiz var. Türkiye'nin yüzde 95'i evine kapanmıştır. Doğal olarak bizim sürdürülebilir kılmak zorunda olduğumuz, bir takım sektörler, ana unsurlar var. Üretim-tedarik zinciri devam edecek dedik. Vergi-SGK ile ilgili özel bir gündü. Doğal olarak hayat devam ediyor. Tarım ürünleri bir taraftan bir tarafa taşınıyor.



'TAM KAPANIRKEN TÜRKİYE'NİN ANA İŞLEYEN MEKANİZMASINI KAPATMADIK'



Türkiye'yi tam kapatırken Türkiye'nin ana işleyen mekanizmasını kapatmış değiLiz. Herkesin buna yardımcı olması gerekirken, sanki buna tahrike yönelik, o da nereden… Bizim yöntemimiz, denetleme yapıyoruz. Denetleme sürecinde birikmeyi, yollar bu kadar kalabalık derseniz… Kolluk kuvvetleri denetlemesi yapıyor.



'BUNA GÜCENİYORUZ'



Mesele herkes sokakta gibi… 81 vilayetin meydanları gösterildi. Sokaklarda az insanlar var. Ana yollarda, şehirlerarası yollarında, giriş çıkışlarda elbette ki araçları durduruyoruz. Tabi maalesef teşvik eden kadar tahrik eden de var. Buna gücenmiyor muyuz? Güceniyoruz ama herkes de işini yapıyor. Kimi hayra kişi şerre çalışıyor.



'ŞU ANA KADAR 691 BİN 890 İZİN BELGESİ ALINDI



İzin belgesi için bir gün önce öğleden sonra saat 15.00 gibi açtık. Bir anda başvurular oldu. Tüm tanımlamaları yaptık.



Şu ana kadar e-başvuru ile izin izni alan 691 bin 890 kişi. Buradan belgeyi aldıktan sonra, kolluk kuvvetlerimizin cep telefonlarına, tabletlerine düşüyor bunlar. Denetimler de çok rahat şekilde yapılıyor. Bunu da başardık. Seyahat izin belgeleriyle ile de işi 178 bin kişi seyahat izin belgesi aldı.



'VAKA SAYISI 60 BİN DOLAYINDAN 30 BİNE DÜŞTÜ'



Halkımız büyük fedakarlık yapıyor, hakka girmememiz lazım, kendi otokontrolümüzü sağlamalıyız. Muhalefet yapmak isteyen yapıyor, yapmaya da devam etsin. 60 bin civarındaydı vaka sayısı, 30 binlere düştü.



'BİR ARKADAŞIMI KORONADAN KAYBETTİM'



Bu dönemler acil dönemlerdir. Dün bir arkadaşımı kendi ellerimle mezara indirdim, koronadan vefat etti. Benle yaşıttı, çocukluğumuzdan beri birlikteyiz. Bu işin telafi edilebilecek bir tarafı olsa hepimiz telafi edelim. En yakınlarımızı kaybettik, memleketimizin en birikimli insanlarını kaybettik. Camilerde saf düzenimiz değişti. Hala bunun muzurluğunu yapanlar var, yapmayın Allah rıza için ya, hep beraber bu işten çıkalım.







'BUNU ANLAMAKTA ZORLANIYORUM'



Bir takım suni tartışmaların içine Türkiye'yi getirmenin bir anlamı yok. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Vatandaşımıza şükranlarımızı sunuyoruz, bu mücadeleden başarıyla çıkacağımıza inanıyoruz. Bugün ayrıca 1 Mayıs. Bir dönem Çalışma Bakanlığı yapan bir arkadaşınız olarak da emek bizim için kutsaldır. Biz öyle bir inancın mensuplarıyız ki alın terinin kurumasına izin vermeden emeğin karşılığının ödenmesini tembih eden bir inancın mensubuyuz. Bugün 1 Mayıs Bayramı'nı salgın münasebetiyle kutlayamayan, bu sevinci yaşayamayan gerek emekçilerimize gerek sendikalarımıza her birine ayrı ayrı bu anlamlı günün kutlu olmasını diliyorum. Nice 1 Mayıslarda huzur içinde çalışanlarımız tarafından kutlanmasını temenni ediyorum.

