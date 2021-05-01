CHP'li belediyeden 3 milyarlık metro skandalı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesini, maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı. İhalenin hem gizli hem de 21 B maddesine göre yapılması da kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp halka duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli yapılması dikkat çekti.



İHALENİN MALİYETİ 790 MİLYON LİRA ARTTI



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin merkez Mezitli ilçesi ile Akdeniz ilçesi tren garı arasını kapsayan 2 milyar 400 milyon lira muhammen bedelli metro projesi 2020'nin ekim ayında ihaleye çıktı, 18 Şubat 2021'de de ihalesi yapılarak bir firmaya verildi. Rekabet koşulları oluşmadığı ve ÇED raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na yapılan itiraz sonucu, söz konusu ihale 26 Şubat 2021'de iptal edildi.



Belediye 28 Nisan'da maliyeti 790 milyon lira artırıp, metro ihalesini bu kez 3 milyar 190 milyon liraya çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e indirildi, daha önce 19 kilometre olan metro hattı uzunluğu ise 6 kilometre kısalarak 13 km'ye düşürüldü.



KAMUDAN GİZLİ, İVEDİLİLİK MADDESİYLE



İhalenin kamudan gizli ve 21 B maddesine göre yapılması da kafalarda soru işareti bıraktı. 21 B maddesi; afetler, ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılıyor. Oysa ortada böyle bir durum yok.



Sabah'ın haberine göre, daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp, öncesinde duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli yapılması dikkat çekti. Yeni metro ihalesine daha önceki ihalede ön yeterlilik alan 10 firma da davet edildi. 10 firmadan 3'ü ihaleye teklif verirken, ihale 3 milyar 190 milyon lira teklif veren firmaya verildi.



Tarih: Ekim 2020 İhale: 19 km. metro hattı, 25 istasyon Fiyat: 2.4 milyar lira



Tarih: Nisan 2021 İhale: 13 km. metro hattı, 11 istasyon Fiyat: 3.2 milyar lira