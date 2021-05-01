USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

CHP'li belediyeden 3 milyarlık metro skandalı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesinin maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı. Maliyet artmasına rağmen projedeki istasyon sayısı 25'ten 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı. Daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp halka duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli ve olağanüstü durumlar için kullanılan 21 B maddesiyle yapılması dikkat çekti.

Güncel / 1 Mayıs 2021 Cumartesi 09:14
CHP'li belediyeden 3 milyarlık metro skandalı!

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kurumu'nun iki ay önce iptal ettiği metro ihalesini, maliyetini 790 milyon lira artırıp tekrar ihaleye çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e inerken, metro hattı da 6 kilometre kısaldı. İhalenin hem gizli hem de 21 B maddesine göre yapılması da kafalarda soru işareti bıraktı. Daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp halka duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli yapılması dikkat çekti.

İHALENİN MALİYETİ 790 MİLYON LİRA ARTTI

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin merkez Mezitli ilçesi ile Akdeniz ilçesi tren garı arasını kapsayan 2 milyar 400 milyon lira muhammen bedelli metro projesi 2020'nin ekim ayında ihaleye çıktı, 18 Şubat 2021'de de ihalesi yapılarak bir firmaya verildi. Rekabet koşulları oluşmadığı ve ÇED raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olmadığı gerekçesiyle Kamu İhale Kurumu'na yapılan itiraz sonucu, söz konusu ihale 26 Şubat 2021'de iptal edildi.

Belediye 28 Nisan'da maliyeti 790 milyon lira artırıp, metro ihalesini bu kez 3 milyar 190 milyon liraya çıkardı. Maliyet artmasına rağmen daha önceki projede 25 olan istasyon sayısı 11'e indirildi, daha önce 19 kilometre olan metro hattı uzunluğu ise 6 kilometre kısalarak 13 km'ye düşürüldü.

KAMUDAN GİZLİ, İVEDİLİLİK MADDESİYLE

İhalenin kamudan gizli ve 21 B maddesine göre yapılması da kafalarda soru işareti bıraktı. 21 B maddesi; afetler, ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılıyor. Oysa ortada böyle bir durum yok.

Sabah'ın haberine göre, daha önce düşük tutarlı ihaleler bile canlı yayınlanıp, öncesinde duyurulurken, bu ihalenin kamudan gizli yapılması dikkat çekti. Yeni metro ihalesine daha önceki ihalede ön yeterlilik alan 10 firma da davet edildi. 10 firmadan 3'ü ihaleye teklif verirken, ihale 3 milyar 190 milyon lira teklif veren firmaya verildi.

Tarih: Ekim 2020 İhale: 19 km. metro hattı, 25 istasyon Fiyat: 2.4 milyar lira

Tarih: Nisan 2021 İhale: 13 km. metro hattı, 11 istasyon Fiyat: 3.2 milyar lira

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement