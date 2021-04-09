Google Play Store'dan sildi! Bu Netflix uygulaması WhatsApp'ı ele geçiriyor

Android tabanlı telefonlarda yeni bir kötü yazılım dolaşıyor. FlixOnline adı verilen uygulama Play Store'da da bulunuyor.



SİZİN ADINIZA WHATSAPP'TA MESAJLARA CEVAP VERİYOR



Uygulama Netflix'in yayın servislerini düzenlediğini iddia ediyor. Ancak aynı zamanda WhatsApp uygulaması üzerinde de etkiye sahip. Uygulama sizin adınıza WhatsApp'ta mesajlara cevap veriyor. Bilgilerinizi başkalarıyla paylaşıyor.



Siber güvenlik uzmanları FlixOnline uygulamasının WhatsApp konuşmalarını çalabileceğini de belirtiyor.



SİLMENİZ ZORLAŞIYOR



Overlay saldırısı olarak bilinen bir yöntem kullanan uygulama, size sistem yöneticisine benzer bir pencere açıyor. NTV'nin haberine göre, siz uygulamaya izin verdiğinizde FlixOnline'ın uygulaması gizleniyor ve silmeniz de zorlaşıyor.



GOOGLE PLAY STORE'DAN KALDIRDI



Google, uygulamayı farkettikten sonra FlixOnline'ı Play Store'dan kaldırdı.