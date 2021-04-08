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İtalya Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı.

Güncel / 08 Nisan 2021 Perşembe 22:41
İtalya Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı!

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sırasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in bir süre ayakta kalmasıyla ilgili olarak ''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın von der Leyen'e karşı davranışına kesinlikle katılmıyorum. Bu uygunsuz bir durum, bu aşağılama için çok üzgünüm'' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞRILDI!

İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarının ardından İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Türk Dışişlerine çağrıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi’nin, seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz" dedi.

Avrupalı siyasetçiler tarafından polemik malzemesi yapılan konuya ilişkin açıklama yapan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Avrupa Birliği'nin telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Sanki Türkiye bunu yapmış gibi söylemler var. Protokol önceden bir araya geldi. AB'nin talebi bu yöndeydi' demişti.

Mevlüt ÇavuşoğluİtalyaRecep Tayyip Erdoğan

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