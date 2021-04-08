Fransız Medyası yeni anayasa çağrısından rahatsız oldu!

Fransa'da İslamcı Ayrılıkçılıkla Mücadele Yasası adı altında Müslümanlara yönelik yasak ve kısıtlamalar Senato’nun gündemine geldi.



Senato’da kabul edilen karara göre, okul gezilerine başörtülü annelerin katılımı, belediye havuzlarında tesettür mayosu ve çocukların kamusal alanda başörtüsü takması yasakları eklendi.



TÜRKİYE KARŞI SALDIRIYA HAZIRLANIYOR!



Fransız medyası söz konusu gelişmelere sert şekilde tepki gösteren Türkiye’nin yasa tasarısına karşı anayasa değişikliğine gideceğini öne sürdü.



Valeurs Actuelles isimli politika dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa için yaptığı, "Gelin ülkemizi darbe anayasalarına mahkumiyet utancından kurtaralım. Gelin cumhuriyetimizin 100. yılını sivil bir anayasa ile karşılayalım." çağrısını "karşı saldırı" olarak nitelendirdi.







Haberde, “Yeni Osmanlı Türkiye, Atatürk’ün halifeliği kaldırmasından tam 1 asır sonra, 2023’te İslam’ın devlet dini olarak ilan edileceği yeni bir anayasa hazırlıyor.” ifadeleri yer aldı.