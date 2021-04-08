Bakan Soylu rakamları paylaştı! Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada yaptığı paylaşımda uyuşturucu ile mücadele de net rakamları paylaştı.



Bakan Soylu'nun paylaştığı verilere göre; İstanbul’da son 3 ayda, 11.648 uyuşturucu olayında 17.874 şüpheli gözaltına alındı, 2.013 şahıs tutuklandı. 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.



İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı:









Bakan Soylu paylaşımında 'İstanbul'da son 3 ayda, 11.648 uyuşturucu olayında 17.874 şüpheli gözaltına alındı, 2.013 şahıs tutuklandı. 1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza' ifadelerini kullandı.

