Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Karadeniz'in Fatih'i...!!!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Bakan Dönmez paylaşımında; "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Dönmez'in o paylaşımı;





