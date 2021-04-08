Bakan Dönmez müjdeyi verdi! Karadeniz'in Fatih'i...!!!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:"Karadeniz’in Fatih’i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere..." ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından Fatih sondaj gemisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Dönmez paylaşımında; "Karadeniz'in Fatih'i, yeni keşifler için Amasra-1 kuyusunda yeni sondajına başladı. Milletimizin duası ve desteğiyle inşallah yeni müjdelere... Rastgele" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Dönmez'in o paylaşımı;