Kahramankazan Kent Konseyi 21. Olağan Genel Kurulu 6 Nisan Salı günü maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde Kahramankazan Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.



Kahramankazan Kent Konseyi 21. Olağan Genel Kurulu'na Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri ve bir çok sivil toplum kuruluşları da katıldı.



Genel Kurulda Kahramankazan'ın geleceği için olumlu kararlar alındı.

















