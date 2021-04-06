Darbe kokan bildiride dikkat çeken 15 Temmuz detayı!

3 Nisan'da gece yarısı darbe imalı bildiriye imza atan 104 emekli amiral hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.



15 TEMMUZ DETAYI



AK Parti Hükümeti'ni hedef alan ve 104 emekli amiralin imzasının olduğu darbe imalı bildiride yer alan Deniz Kuvvetleri Eski komutanı Bülent Bostanoğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı karargahının başına geçmek istediği ortaya çıktı.



Sabah'ın haberine göre, Bülent Bostanoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner'e, darbecilerin kaçtığını ve acilen Ankara'ya giderek karargahının başına geçmesi gerektiğini söylediği öğrenildi.



ÇETİNER: "BURADA BİRİ VAR, KENDİNİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI OLARAK TANITIYOR"



Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Çalışkan'ın, İstanbul Emniyet Müdürü olduğu dönemde kaleme alınan '15 Temmuz Kıyam(et) Gecesi ve Milli Vuruş' adlı kitapta söz konusu olay şöyle anlatılıyor:



"Köprüde o telaş içerisindeyken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner beni (Mustafa Çalışkan) aradı: 'Burada Bülent Bostanoğlu adında komutan var, kendini Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak tanıtıyor. Darbecilerin kaçtığı ve acilen Ankara'ya giderek karargahın başına geçmesi gerektiğini söylüyor' dedi. Benim sorum da şu oldu: 'Bizden mi, karşı taraftan mı?' İlçe müdürü 'Bizden olduğunu söylüyor' dedi. Ben 'bekletin' dedim. O generali sabah erken saatlerden itibaren bir süre misafir ettik, Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme talebi de sorulup soruşturulduktan sonra bu görüşme gerçekleşmiş ve akabinde Ankara'ya gitmişti."