Gözler o tarihe çevrildi: Çarşamba günü açıklayacağım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından önemli açıklamalarında bulundu.



104 amiral eskisinin milli iradeyi hedef alan skandal bildirisini değerlendiren Başkan Erdoğan, geçmişi bildirilerle dolu ülkede bir gece yarısı emekli amirallerin böyle girişimde bulunması kabul edilemez olduğunu ifade etti.



Ana muhalefet partisini demokrasiden yana tavır almaya çağıran Erdoğan, 104 kişi arasında bizzat CHP üyesi olanların var olduğunu söyledi.



Montrö'ye bağlılıklarını sürdüreceklerini dile getiren Başkan Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır" ifadelerini kullandı.



Değerlendirme toplatısında kritik açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi alanında yapılan çalışmalar da vardı.



Erdoğan, çarşamba gününü işaret ederek, "İktidara geldiğimizden bu yana kronolojik olarak biz ülkemizi nereden aldık, bugün neredeyiz, yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak millete seslenişte açıklayacağım" ifadelerini kullandı.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;



Biz ekonomide bir şeyi konuşuyoruz, bunu açıkladım; Türk ekonomisini yatırım, istihdam, üretim ve ihracat temelinde büyütmeyi, çok daha iyi yerlere getirme mücadelesi vermeyi sürdüreceğiz. İktidara geldiğimizden bu yana kronolojik olarak biz ülkemizi nereden aldık, bugün neredeyiz, yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak Çarşamba günü millete seslenişte açıklayacağım.



Aynı şekilde demokrasimizi de milli iradenin üstünlüğü temelinde darbelere, cuntalara, vesayete karşı gerektiğinde canımız pahasına mücadele ederek güçlendirecek, geliştireceğiz.



Bu duygularla bir kez daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla deyip sizlere hayırlı akşamlar diliyorum.