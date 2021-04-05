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104 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısına katılacak. Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin skandal bildirisi üzerine bugün gerçekleştirilecek. Başkan Erdoğan, saat 18.00'da partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

Güncel / 05 Nisan 2021 Pazartesi 15:03
104 amiralin darbe imalı bildirisi sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde değerlendirme toplantısına katılacak.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştireceği bildirilmişti.

AK PARTİ EMEKLİ AMİRALLERİN ALÇAK BİLDİRİSİ SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, 104 emekli amiral tarafından imzalanan ve büyük tepki toplayan bildiriyle ilgili AK Parti'den flaş bir hamle geldi.

AK Parti'nin perşembe günü yapılması planlanan MYK toplantısı, emekli amirallerin bildirisi üzerine bugün gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon programında, 'Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantımızı perşembe günü planlamıştık.

Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz, ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız' dedi.

Daha önce 8 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği açıklanan toplantı 104 emekli amiralin bildirisi nedeniyle erkene çekildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bildiriye karşı partinin tepkisini kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

BAŞKA GÜNDEM MADDELERİ DE VAR

Toplantının diğer gündem maddelerinden biri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında çalışılan seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7 veya 5'e düşürülmesi, seçim bölgelerinin artırılması, daraltılmış seçim bölgesi gibi başlıkların yer aldığı Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası'nda değişiklik öngören düzenleme olacak.

HAYVAN HAKLARI

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise artık çalışmalarda sona gelinen ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen Hayvan Hakları ile ilgili yasa taslağı olacak. Toplantıda Meclis'te önümüzdeki dönem ele alınacak yasal düzenlemeler de masaya yatırılacak.

Hayati YazıcıAk PartiFatih ŞahinÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

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