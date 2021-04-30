Şehidin kız arkadaşından duygulandıran paylaşım

Hain terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelede bir vatan evladı daha toprağa düştü.



Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.



'KAVUŞMAMIZ AHİRETE KALDI'



Gözyaşları arasında defnedilen şehidimizin kız arkadaşının sosyal medya paylaşımı ise gündem oldu.



Gökçe'nin kız arkadaşı, beraber çekildikleri bir fotoğrafla birlikte yaptığı paylaşımda, 'Yiğidim güzel gözlüm söz verdiğim gibi başım dik karşılayacağım seni. Bekle beni demiştin bekleme sırası sende bu sefer kurban olduğum. Kavuşmamız ahirete kaldı nefesim.' ifadelerini kullandı.



Paylaşım binlerce beğeni alırken, kullanıcılar teröre lanet yağdırdı.