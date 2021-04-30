Kılıçdaroğlu ittifak ortağı HDP’nin sözde Ermeni soykırımına desteğine günlerdir sessiz

Ermenilerin asırlık yalanı olan ve ülkelerin siyasi araç olarak kullandığı sözde Ermeni soykırımına terör örgütü PKK'nın siyasi ayağını yürüten HDP de destek çıkmıştı. HDP'nin sosyal medya hesabından 'Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin' başlığıyla bir paylaşım yapılmıştı.



HDP'nin desteği karşısında sessiz

Beş yıldır HDP ile ittifak yapan ve tartışmalı konularda ortağına ses çıkarmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP’nin bu skandal desteği karşısında da sessizliğe gömüldü.



Bir haftadır sadece hükümeti suçladı

HDP’nin paylaşımının üstünden bir hafta geçmesine rağmen Kılıçdaroğlu, ne katıldığı programlarda ne de partisinin grup toplantısında bunu gündeme getirmedi. Son olarak Karar TV'nin canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, yine HDP’nin desteğine değinmeden ABD Başkanı Biden’ın aldığı karar için hükümeti suçlayan açıklama yaptı.



"Biden'a kızmaya gerek yok"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son grup toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin "soykırım" ifadesini kullanmasına 'talihsizlik' demekle yetinmişti. Biden'a kızmaya gerek olmadığını söyleyen ve yumuşak tonda açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Beceriksiz bir yönetimin Türkiye’yi getirdiği nokta budur" diyerek alınan karar için hükümeti suçlamıştı.