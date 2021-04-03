Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini, günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Son olarak 3 Nisan koronavirüs tablosu da yayımlandı.



İşte Türkiye'nin güncel koranavirüs verileri;



3 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ





