Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı!

Artan koronavirüs vakalarıyla birlikte Türkiye'de 58 il kırmızıya bürünmüştü. Alınan yeni tedbirlerle artış kontrol altına alınmaya çalışırken, vatandaşlarda güncel koronavirüs verilerini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı 3 Nisan koronavirüs tablosunu son dakika olarak açıkladı! İşte tabloda vaka ve vefat sayıları.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini, günlük olarak açıklamaya devam ediyor. Son olarak 3 Nisan koronavirüs tablosu da yayımlandı.
İşte Türkiye'nin güncel koranavirüs verileri;
3 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİ