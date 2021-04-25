Başkan Erdoğan'dan Tatar'a taziye telefonu!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, babası Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.



KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Tatar'ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Erdoğan, Rüstem Tatar'ın vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek merhuma rahmet, Cumhurbaşkanı Tatar ve ailesine başsağlığı diledi.