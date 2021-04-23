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İmamoğlu'na çirkin üslubuna Valilikten sert cevap!

23 Nisan törenin özensiz yapılmasını gerekçe gösterip İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya tepki gösteren İmamoğlu'na İstanbul Valiliği'nden tepki geldi.

Güncel / 23 Nisan 2021 Cuma 18:33
İmamoğlu'na çirkin üslubuna Valilikten sert cevap!

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü'ne gösterdiği tepkiye ilişkin bir açıklamada bulundu.

Valilik'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, bugün gerçekleştirilen çelenk töreni sonrasında yapılan bazı açıklamalar nedeniyle aşağıdaki hususların kamuoyuna bildirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Bugün saat 09.00'da Beyoğlu İlçemizdeki Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 'Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği'nin 5. maddesiyle düzenlenmiş bulunan 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' törenleri dahilinde çelenk töreni icra edilmiştir' denildi.

'KAMUOYUNUN TAKDİRLERİNE SUNUYORUZ'

'İlimizde bu yıl yapılacak tören ve etkinlikler bir haftalık zaman dilimine yayılmış, hangi kurumun, hangi görev ve sorumlulukları üstlenecekleri ve etkinliklere dair bütün hususlar, yazılı olarak ilgili kurumlarımıza bildirilerek kamuoyuna duyurulmuştur' bilgisi yer alan açıklamada, 'Tüm yetkililer tarafından çelenk töreninin nasıl yapılacağının bilinmesine rağmen, tören sonrasında ilgili kamu görevlileri hakkında sarf edilen sözler, en hafif manada 'özensiz ve yakışıksız' bir dilin tezahürü olmuştur. 23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz' ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen tören sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, 'Hadsiz bir bayram çelenk koyma töreni yaptı. İstanbul'a yakıştığını düşünmüyorum. İstanbul il milli eğitim müdürü bunu ilk defa da yapmıyor. Aynı özensizlik geçen sene de vardı' demişti.

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