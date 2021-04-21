Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama!

Dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı değiştirildi.



Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, bakan olarak atandı. Böylece Muş'un milletvekilliği düştü.



İhracat ve refat seviyesine vurgu yaptı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk açıklamasında ihracat ve refah seviyesine vurgu yaptı. Muş, ''Türkiye'nin ihracatının artırılması ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek.' dedi.