Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama!

Ticaret Bakanlığı'na getirilen Mehmet Muş'tan yaptığı ilk açıklamada "İhracatın artması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Dün gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ticaret Bakanı değiştirildi.
Ruhsar Pekcan'ın yerine AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, bakan olarak atandı. Böylece Muş'un milletvekilliği düştü.
İhracat ve refat seviyesine vurgu yaptı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk açıklamasında ihracat ve refah seviyesine vurgu yaptı. Muş, ''Türkiye'nin ihracatının artırılması ve refah seviyesinin yükselmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret edeceğiz. Tek amacımız var, 84 milyonun refahını yükseltmek.' dedi.