RTÜK'ten CHP'li Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine inceleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeleri üzerine RTÜK harekete geçti. RTÜK yaptığı açıklamada, Engin Altay'ın açıklamaları neden ile inceleme başlatıldığını duyurdu.



RTÜK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



Bir yayın kuruluşunda CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın açıklamaları nedeni ile 6112 sayılı Kanun'un yayın ilkeleri çerçevesinde inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



NE OLMUŞTU?



CHP'li Engin Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı bir konuşmada, darbeciler tarafından idam edilen merhum Başbakan Adnan Menderes'i örnek vererek, 'Sonu benzemesin' ifadelerini kullanmıştı.