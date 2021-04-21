Kabine'de flaş değişiklik! Bakanlık ikiye ayrıldı!

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi revize edildi.



Buna göre; bundan sonra iki ayrı bakanlık olarak hizmet verecek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı.



3 YENİ BAKAN GÖREVE BAŞLAYACAK!



Karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş atandı.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINA ATAMA!



Öte yandan Diyanet Başkanlığı Mushafları İneceleme ve Kıraat Kurulu üyeliğine de Bayram Yılmaz atandı.





