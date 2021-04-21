USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,16 EURO (Alış - Satış) : 9,78 - 9,80

CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtiyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı küstahça hedef alarak "Sonu Menderes'e benzemesin" diyen CHP'li Engin Altay, gelen tepkiler üzerine çark etti. "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var" diyen Altay, kendisine tepki gösterenlere de "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" diyerek hakaret etti. Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit etmesinin ardından yaptığı açıklamalarda 'mağdurum' algısı yaratması sosyal medyada 'hem pişkin hem de yüzsüz' yorumlarını da beraberinde getirdi.

Güncel / 21 Nisan 2021 Çarşamba 19:24
CHP'li Engin Altay'ın pişkinliği pes dedirtiyor!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı özel bir TV kanalının canlı yayınında milletin iradesini ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"SONU MENDERES'E BENZEMESİN" TEHDİTİ

Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı konuşmasında 1960 darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatarak, "Sonu benzemesin" ifadeleriyle tehdit savurdu.

MENDERES DARBECİLER TARAFINDAN İDAM EDİLMİŞTİ

Altay'ın Başkan Erdoğan'ı tehdit ederken örnek gösterdiği Merhum Başbakan Adnan Menderes darbeciler tarafından idam edilmişti.

"Yeter söz milletindir." diyerek çıktığı siyaset yolunda güçlü Türkiye hayalini politikaları ve kalkınma atılımlarıyla gerçekleştirmeye çalışan Menderes, 27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrası darbeciler tarafından idam edildi.

TEPKİLERİ GÖRÜNCE GERİ VİTES YAPTI

Gelen tepkilerin üzerine geri vites yapan CHP'li Engin Altay, "Menderes benzetmesi"ne ilişkin, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok." ifadelerini kullandı.

"BEN GEREĞİNİ YAPARIM"

Altay, "Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok" dedi.

HAKARET ETTİ!

Konuşmasını sürdüren Engin Altay pişkince, Başkan Erdoğan'a ettiği tehditi eleştirenlere hakaret etti. "Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş" diyen Altay, "Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş" şeklinde konuştu.

İşte Altay'ın pişkinlikte zirve yaparak yaptığı o skandal açıklama;

"Ne böyle bir ümidim var ne de böyle bir şeyi ümit ettiğime ilişkin sözüm var. Sözlerimin hepsi kayıt altında. Bu kayıt içinde böyle bir ifade varsa ben gereğini yaparım. Ama yok. Belli ki Sayın Erdoğan, konuşmamı izlememiş ve dinlememiş. Erdoğan, etrafındaki trollerin tezgahına gelmiş. Kendisine, savcılara ve dileyenlere sosyal medya hesaplarımdan konuşmamı izlemelerini tavsiye ediyorum. Açık gerçeğe rağmen çarpıtmayla, yalanla algı oluşturmaya çalışıyorlar. Neredeyse her gün bir örneğini gördüğümüz şekilde, trol aklı ile sanal alemde, sosyal medyada kendileri gibi düşünmeyen, eleştiren, yaşadığı sıkıntıları ifade edenleri linç ediyorlar."

AKLINCA 'MAĞDURUM' ALGISI YARATIYOR

Başkan Erdoğan'ı önce tehdit eden sonra gelen tepkiler üzerine geri vites yapan CHP'li Altay, Erdoğan'ın kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, Ankara Cumhuriyet Savcılığının jet bir soruşturma açtığını ve RTÜK'ün de konuyu derhal gündemine aldığını söyledi. Altay, "darbe girişimi yaftalaması" peşinde olunduğunu iddia ederek 'mağdurum' algısı yaratmaya çalıştı.

Altay, "Bana yapılan hakaretleri ben de yargıya taşıyacağım." ifadesini kullandı.

Engin AltayAdnan MenderesRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement