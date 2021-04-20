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Alın sizde 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç

Katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” sözleriyle Kanal İstanbul’un yapımını savunan gazeteci Hulki Cevizoğlu, solak kesim tarafından linç ediliyor. Sözde fikir özgürlüğünü savunanlar işin ucu kendilerine dokununca en ala despot kesiliyor.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 10:43
Alın sizde 'fikir' özgürlüğü savunucuları! Solaklardan Kanal İstanbul'u destekleyen Cevizoğlu'na linç

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, katıldığı bir televizyon programında “Kızanlar olacaktır fakat ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm” diyerek Kanal İstanbul'un yapılmasına destek vermişti.

Yayında muhalif partilere de seslenen Cevizoğlu, “Arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin sona ermesi gerekiyor” demişti.

Muhalif isimlerin hedefinde

Cevizoğlu, bu söylemlerinin ardından muhalif isimler tarafından linç ediliyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan aralarında eski CHP'li vekillerin de olduğu bazı kişiler, Cevizoğlu'nu hedef gösterdi.

İşte fikir özgürlüğünü sözde savunanlar!

'Oyuncu' Bülent Emrah Parlak, Twitter hesabından 'Kanal İstanbul'a evet diyen Atatürkçü Biri gelip zorla ‘Yetti artık bu top sakal' deyip kesse hoşuna gider mi?' mesajını paylaştı.



Sanatçı Sabahat Akkiraz ise Hulki Cevizoğlu'nu “Kanal İstanbul'a hayır diyecek yüreği olmayandan Atatürkçü olmaz. Olsa olsa ‘Dışı Atatürkçü içi Yetmez Ama Evetçi' olur” sözleriyle eleştirdi.


Hulki CevizoğluBülent Emrah Parlak

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