Melih Gökçek, Mansur Yavaş'a isyan etti: Nedir bu Hacı Bayram düşmanlığı!

Yaptığı hizmetlerden çok skandallarla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine yapmadıklarıyla gündemde.



Daha önce Ankara'nın cazibe merkezlerinden birisi olan Hacı Bayram-ı Veli türbesinde motosikletle drift yaptıran Yavaş yönetimi, bu seferde türbenin havuzlarındaki renkli nözülleri söktü.



Yavaş yönetimin türbeye karşı olan bu tavrı vatandaşı çileden çıkarttı.



NEDİR BU HACIBAYRAM DÜŞMANLIĞI?



Melih Gökçek de sosyal medya hesabından Yavaş yöentimindeki ABB'ye isyan etti. Gökçek yaptığı paylaşımda; 'Nedir bu Hacı Bayram düşmanlığı, Mansur'un adamları dün Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapma saygısızlığı gösterdi. Mansur bugün de Hacıbayram'da dini müzik eşliğinde renkli nözüllerle su gösterisi yapan havuzun nözüllerini söktürdü.' ifadelerini kullandı.



İşte o paylaşım;





