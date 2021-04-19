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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yerli aşı açıklaması: Umut verici!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’de 18 tane aşı çalışmasının bulunduğunu ve bunlardan 7’sinin umut verici olduğunu belirterek, "Kısmet olursa sona yaklaşıyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz" ifadelerini kullandı

Güncel / 19 Nisan 2021 Pazartesi 23:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yerli aşı açıklaması: Umut verici!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı televizyon kanalında soruları yanıtladı. Oktay, Türkiye’nin sağlık alt yapısının koronavirüsle mücadeleye elverişli olduğunu belirtirken şehir hastanelerinin bu mücadelede önemli rol oynadığını aktardı. Oktay, "Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere aldığımız tedbirler çerçevesinde tüm bakanlıklarımız, güvenlik güçlerimizle birlikte çok yoğun bir şekilde bu işle ilgileniyoruz. Aldığımız tedbirlerle birlikte Türkiye’nin son 19 yılına baktığımızda kurduğu güçlü sağlık altyapısıyla birlikte, salgının iniş ve çıkışlarında sağlık altyapısı olarak bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hastanelerimiz buna elverişli durumda. Biz şunu da biliyoruz ki, şu anda geldiğimiz noktada asıl tedbir aşılarla alakalı. Yoğun olarak son zamanlarda buna odaklanmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın da yakın takipleriyle bizlerde buna odaklanmış durumdayız" dedi.

’18 TANE AŞI ÇALIŞMAMIZ VAR, BUNLARDAN 7’Sİ UMUT VERİCİ’

Oktay, dünyadaki aşı çalışmalarına değinerek, "Dünyada aşılar var ve o aşılarda sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Özellikle dar gelirli ülkelerdeki insanların ve ülkelerin aşılara erişimle ilgili sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Aşıyı geliştiren ülkelerin de, bunu gelişmiş ülkeler nezdinde kullanmaya çalıştıkları, orada da hemen bir gelir dağılımı ayrımını görüyorsunuz. Ne yazık ki bazı aşılarda da, ’Artık bu aşıyı kullanmıyoruz, pıhtı vs. sıkıntıları var. Dolayısıyla dar gelirli veya düşük gelirli ülkelere gönderelim’ gibi bir planın olmasına kadar giden bir fikir, bir bakış açısı bulunuyor. Baktığımızda Türkiye burada kendisini ayrıştırıyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuyla yakından ilgilenmesinin sebeplerinden birincisi tabiki kendi milletimiz ve bizim virüsle mücadelemiz. Aynı zamanda da, aşının bir siyasi güç olarak, bir ekonomik baskı aracı olarak bir sosyal baskı aracı olarak kullanılmasının önüne de geçmeyle alakalı. Kendi gönül coğrafyamızda da bunu geliştirdiğimiz zaman, ulaştırma açısından da yoğun gayretlerimiz var. Son zamanlarda üzerine yoğunlaşmış durumdayız. 18 tane aşı çalışmamız devam ediyor. Bunu 7si çok daha umut verici. Bir tanesi Erciyes Üniversitemizin geliştirdiği bir aşı. Hamdolsun o son aşamaya gelmiş durumda. Kısmet olursa sona yaklaşıyoruz. Çok sıkı takip ediyoruz. Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumumuz var. Oradan onayların alınması, etik kurullarından onayların alınması süreci. 7 aşı bu aşamada. Bunlardan 4’ü klinik aşamasını tamamladı. İnsan uygulamalarına başlıyor. Bugün de güzel bir haberimiz var. Hamdolsun, Selçuk Üniversitesinden Osman Erganiş hocamızın da bir aşamayı daha geçtiği klinik aşamasının tamamlandığı Faz-1’e başlayacağı müjdesini biraz önce aldık. Kısmet olursa, insan uygulamaları çarşamba günü fiilen başlamış olacak" ifadelerini kullandı.

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