Ünlü avukat koronaya yenik düştü!

Hayırseverliği ile de tanınan İstanbul Barosu avukatlarından Alpay Gülleoğlu'nun hayatını kaybetmesi yakınları ve sevenlerini derinden üzdü.



SON MESAJI DUYGULANDIRDI



Av. Gülleoğlu yoğun bakıma girmeden önce dostlarına, "Eğer geri gelmezsem kimsesiz garibanlar sizlere emanet" yazılı mesajlar attığı ortaya çıktı. Sevenleri Gülleoğlu için, "Ölüme dahi giderken yine kendinden daha çok, arkasındaki garibanları düşündü" diye konuştu.