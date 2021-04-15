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Koronavirüse yakalanmıştı! Prof. Dr. Aktan'dan acı haber!

Yeni tip koronavirüse yakalanan 65 yaşındaki Prof. Dr. Melih Aktan dün akşam Bahçeşehir'deki evinde hayatını kaybetti. Aktan bir yıl önce İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli olmuştu.

Güncel / 15 Nisan 2021 Perşembe 22:54
Koronavirüse yakalanmıştı! Prof. Dr. Aktan'dan acı haber!

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan yaklaşık 10 gün önce koronavirüse yakalanmıştı. Öksürük şikayeti ile hastaneye giderek test yaptıran Prof. Dr. Melih Aktan'ın tedavisi evinde devam ediyordu. 65 yaşındaki Melih Aktan dün akşam saatlerinde Bahçeşehir'deki evinde hayatını kaybetti.

Bir oğlu olan Prof. Dr. Melih Aktan bir yıl önce İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden emekli olmuştu. Aktan'ın son yolcuğuna, Amerika'da yaşayan oğlununun İstanbul'a gelmesinin ardından cumartesi günü uğurlanacağı öğrenildi. Cenaze töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında aile yakınları ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden iki üyenin katılımıyla gerçekleşecek.

İstanbul Tabip Odası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Tıp Fakültesi 1979 yılı mezunlarından, üyemiz, İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Melih Aktan'ı geçirmiş olduğu COVID-19 sonrası kaybettik. Acımız çok büyük. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz."

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