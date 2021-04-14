Sezon sonunda başkanlık seçimine gidecek olan Galatasaray'da olağan seçim genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılılar 29 Mayıs'ta Galatasaray Lisesi'nde toplanacak.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;



Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, Kulübümüzün "OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 29 Mayıs 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

