Bakan Soylu duyurdu: Biri turuncu listede iki terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve 1 jandarmayı şehit eden biri "turuncu" kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



BİRİ TURUNCU KATEGORİDE!



Soylu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz" ifadelerini kullandı.



İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;



Şehitlerimiz emin olsunlar... Bir bir hesap soruluyor, sorulacak! Geçtiğimiz yıl Diyarbakır'da, ağaç kesmeye giderken PKK tarafından katledilen 5 vatandaşımızı ve Kahraman Jandarma'mız Mehmet Çelik'i Şehit eden, biri Turuncu, 2 terörist etkisiz. Kahramanlarımızın eline sağlık