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Türkiye'de keşfedilen altın madeninde yeni gelişme

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait sahada yaklaşık 3 milyon 500 bin onsluk altın rezervi keşfedilmişti. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güncel / 13 Nisan 2021 Salı 14:39
Türkiye'de keşfedilen altın madeninde yeni gelişme


Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmesi kentte memnuniyetle karşılanmıştı.

Şimdi ise Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ ile Ziraat Bankası arasında, Söğüt Altın Madeni Projesi'ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için iş birliği ve kredi sözleşmesi yapıldı.

Söğüt Altın Madeni Projesi'nin hazırlık safhasına ilişkin iş birliği ve kredi sözleşmesine imzalar, Tarım Kredi Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın katıldığı törenle Tarım Kredi binasında atıldı.

Poyraz, törende yaptığı konuşmada, Söğüt Altın Madeni özelinde Ziraat Bankası ile sürdürülen iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi'nin Türk tarımının en önemli aktörleri arasında yer aldığını belirten Poyraz, iki kuruluşun da tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldığına dikkati çekti.

Poyraz, şöyle konuştu: 'Bizim iş birliğimiz sadece tarım boyutuyla sınırlı değil, gelişen Türkiye şartlarında farklı sektörlerde de fırsat buldukça ortak projeler geliştiriyoruz. Bugün, Tarım Kredi'nin en büyük iştiraki olan GÜBRETAŞ'ın alt şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ Maden AŞ'nin Söğüt Altın Madeni Projesi'nin finansmanı ile ilgili toplandık. Bu sene kullanılmak üzere 135 milyon dolarlık bir limit tahsisi olmuştu. İnşallah biz diğer tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Söğüt Altın Madeni Sahası'nın işletilmesi, yatırımların yapılması noktasında finansman ihtiyacını Ziraat Bankası öncülüğünde temin etmek için iş birliğine girmiş olacağız.'

'Yıllık yaklaşık 6-7 ton altın üretmeyi planlıyoruz'
Poyraz, söz konusu altın madeninde 450 milyon dolarlık yatırım öngördükleri bilgisini vererek, 'Akbaştepe ve Korudanlık olarak iki ayrı cevher sahasındaki çalışma alanlarında, inşallah hızlı bir şekilde süreçleri tamamlayıp üretime geçtikten sonra, yıllık yaklaşık 6-7 ton civarında altın üretmeyi planlıyoruz.

Şu anki rakamlarla konuştuğumuzda, Türkiye'de üretilen yıllık toplam altın miktarının yaklaşık yüzde 15'i civarında bir üretim miktarından bahsediyoruz.' dedi.

Çakar da Ziraat Bankasının, üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak bütün projelerde yer almak istediğini bildirdi.

Altın ithalatının Türkiye'de zaman zaman ciddi anlamda yükseldiğine ve cari dengeye negatif yansıdığına dikkati çeken Çakar, bu projenin cari dengeye ve istihdama da olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çakar, 'Bu proje altının çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik bir proje. Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık.' diye konuştu.

143,5 milyon ons altın kaynağı raporlandı

GÜBRETAŞ'a ait sahada keşfedilen ve 2008 yılında işletilmek üzere özel bir şirkete devredilen maden, söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle iptal edilmişti.

Hukuki sürecin Aralık 2019'da tamamlanmasının ardından sahanın her türlü hakkı GÜBRETAŞ adına tescil edildi. Bu yılın mart ayında söz konusu ruhsat sahası GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ'ye devredilmiş oldu.

Maden sahasında yapılan tetkikler sonucu 1 milyon 920 bin onsu rezerv olmak üzere toplamda 3,5 milyon ons altın kaynağı raporlanmış bulunuyor.

Fahrettin Poyraz

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